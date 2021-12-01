Üye Girişi
Palet Türk Müziği İlkokulu ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Palet Türk Müziği İlkokulu ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

01.12.2021 20:20
Palet Türk Müziği İlkokulu ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle tarafların sahip olduğu sosyal imkanları birbiriyle paylaşacaklarını belirterek, "Geleceğin Türk müziği üstatlarının yetiştirilmesine...

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle tarafların sahip olduğu sosyal imkanları birbiriyle paylaşacaklarını belirterek, "Geleceğin Türk müziği üstatlarının yetiştirilmesine birlikte katkıda bulunacağız." dedi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde hizmet veren Palet Türk Müziği İlkokulu ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle; iki eğitim kurumu arasında Türk Müziği eğitimine ilişkin bilgi, birikim ve metodolojiler, ortak bir veri tabanında paylaşılacak. Türk Müziği odaklı projelerde kurumsal iş birlikleri geliştirilecek.

Türkiye'de müzik alanında eğitim veren iki inovatif eğitim kurumu; Palet Türk Müziği İlkokulu ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Müziği'ni geleceğe taşıyabilme misyonu doğrultusunda güçlerini birleştirdi.

Tamamen Türk Müziği temelli bir eğitim modeli uygulayan Palet Türk Müziği İlkokulu; alanında uzman akademisyenler, Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçılarından oluşan güçlü eğitim kadrosu ile öğrencilere farklı bir bakış açısı aşılıyor.

Sınırlı kontenjanı ve çeşitli burs oranlarıyla öne çıkan Palet Türk Müziği İlkokulu, yeni öğrencilerini ise Mayıs 2022'de yapılacak yetenek sınavı ile seçecek.

Sanatın çoğulcu ve birleştirici gücüne yatırım

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi de ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte sanatsal, eğitimsel, bilimsel ve felsefi birikimin gelişim sürecinde özel bir konma sahip. Yaratıcılık, üretkenlik ve girişimcilik ilkeleri doğrultusunda; sanat ve kültür, kültürel kimlik ve toplum arasındaki ilişkiyi kapsamlı biçimde yorumlayan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, sanatın çoğulcu ve birleştirici gücü ile yol alıyor.

Palet Türk Müziği İlkokulu ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü aracılığıyla ortak hedefler belirlendi.

İş birliği protokolü kapsamında; taraflar sahip olduğu kaynakları, ortak veri tabanında öğrenci ve öğretim elemanları ile paylaşacak. Türk Müziği konulu eğitim, seminer, çalıştay, konser, konferans, proje, atölye çalışması gibi farklı etkinliklerde ortak çalışmalar yapılacak.

Her iki eğitim kurumu da ses stüdyosu, çalgı yapım atölyesi gibi imkanların kullanımında diğer öğrenci ve öğretim elemanlarına kolaylık sağlayacak. Anlara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yarı Zamanlı Eğitim Programı ile Palet Türk Müziği İlkokulu arasında çocuk kongreleri, çocuk icra topluluğu konserleri ve uzaktan eğitim yöntemiyle ortaklar dersler düzenlenecek.

Erdoğan: "İnovatif iş birlikleri odaklı bir mutabakat metni imzaladık"

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Erdoğan, protokolün önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Palet Türk Müziği İlkokulu olarak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Palet Türk Müziği İlkokulu, ilkokul düzeyinde müzik eğitimi veren bir okul. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile de yakın temas halindeyiz. Onlarla da bir iş birliği protokolümüz bulunuyor. Şimdi ise Türkiye'de bu alanda kurulan tek üniversite olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serda Türkel Oter ile ilkokulumuz ve üniversite arasında yapılacak inovatif iş birlikleri odaklı bir mutabakat metni imzaladık.

Her iki eğitim kurumu bünyesinde akademik düzeyde etkileşim sağlayan bir atmosfer inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda taraflar; sahip olduğu sosyal imkanları birbiriyle paylaşacak. Geleceğin Türk müziği üstatlarının yetiştirilmesine birlikte katkıda bulunacağız. Bu iş birliğinin; Türk müziğinin gelişimi için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Protokolün imza törenine Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Erdoğan'ın yanı sıra Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serda Türkel Oter ve üniversite genel sekreteri Murat Özdemir de katıldı.

Bilal Erdoğan, Ankara, Müzik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Palet Türk Müziği İlkokulu ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız 18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız 17:37 Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! 16:24 Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi 15:19 Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi 14:51 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi 14:21 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor 13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!

Son Dakika Haberleri
19:59 Alkollü sürücünün ölümüne sebep olduğu Hasibe Güven'den geriye gülümseyen karesi kaldı
19:45 FETÖ'cü Enes Kanter, halka yaptığı çağrı sebebiyle linç ediliyor
19:43 Standard & Poor, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 22 bin 556 yeni vaka tespit edildi
19:16 Manchester United'ın ilk hedefi Timo Werner
18:54 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor
18:33 İzmir'de yaşananları "İtiş kakış" olarak yorumlayan Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması: Vahim hata
18:32 Son Dakika: Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız
18:14 Başkan Burak Elmas'tan Galatasaray taraftarını sevince boğan haber: Kerem'le prensipte anlaştık
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi         
17:20
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda         
14:26
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 20:27:18. #1.12#
SON DAKİKA: Palet Türk Müziği İlkokulu ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement