Palet Türk Müziği İlkokulu ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle tarafların sahip olduğu sosyal imkanları birbiriyle paylaşacaklarını belirterek, "Geleceğin Türk müziği üstatlarının yetiştirilmesine birlikte katkıda bulunacağız." dedi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde hizmet veren Palet Türk Müziği İlkokulu ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle; iki eğitim kurumu arasında Türk Müziği eğitimine ilişkin bilgi, birikim ve metodolojiler, ortak bir veri tabanında paylaşılacak. Türk Müziği odaklı projelerde kurumsal iş birlikleri geliştirilecek.

Türkiye'de müzik alanında eğitim veren iki inovatif eğitim kurumu; Palet Türk Müziği İlkokulu ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Müziği'ni geleceğe taşıyabilme misyonu doğrultusunda güçlerini birleştirdi.

Tamamen Türk Müziği temelli bir eğitim modeli uygulayan Palet Türk Müziği İlkokulu; alanında uzman akademisyenler, Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçılarından oluşan güçlü eğitim kadrosu ile öğrencilere farklı bir bakış açısı aşılıyor.

Sınırlı kontenjanı ve çeşitli burs oranlarıyla öne çıkan Palet Türk Müziği İlkokulu, yeni öğrencilerini ise Mayıs 2022'de yapılacak yetenek sınavı ile seçecek.

Sanatın çoğulcu ve birleştirici gücüne yatırım

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi de ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte sanatsal, eğitimsel, bilimsel ve felsefi birikimin gelişim sürecinde özel bir konma sahip. Yaratıcılık, üretkenlik ve girişimcilik ilkeleri doğrultusunda; sanat ve kültür, kültürel kimlik ve toplum arasındaki ilişkiyi kapsamlı biçimde yorumlayan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, sanatın çoğulcu ve birleştirici gücü ile yol alıyor.

Palet Türk Müziği İlkokulu ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü aracılığıyla ortak hedefler belirlendi.

İş birliği protokolü kapsamında; taraflar sahip olduğu kaynakları, ortak veri tabanında öğrenci ve öğretim elemanları ile paylaşacak. Türk Müziği konulu eğitim, seminer, çalıştay, konser, konferans, proje, atölye çalışması gibi farklı etkinliklerde ortak çalışmalar yapılacak.

Her iki eğitim kurumu da ses stüdyosu, çalgı yapım atölyesi gibi imkanların kullanımında diğer öğrenci ve öğretim elemanlarına kolaylık sağlayacak. Anlara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yarı Zamanlı Eğitim Programı ile Palet Türk Müziği İlkokulu arasında çocuk kongreleri, çocuk icra topluluğu konserleri ve uzaktan eğitim yöntemiyle ortaklar dersler düzenlenecek.

Erdoğan: "İnovatif iş birlikleri odaklı bir mutabakat metni imzaladık"

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Erdoğan, protokolün önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Palet Türk Müziği İlkokulu olarak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Palet Türk Müziği İlkokulu, ilkokul düzeyinde müzik eğitimi veren bir okul. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile de yakın temas halindeyiz. Onlarla da bir iş birliği protokolümüz bulunuyor. Şimdi ise Türkiye'de bu alanda kurulan tek üniversite olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serda Türkel Oter ile ilkokulumuz ve üniversite arasında yapılacak inovatif iş birlikleri odaklı bir mutabakat metni imzaladık.

Her iki eğitim kurumu bünyesinde akademik düzeyde etkileşim sağlayan bir atmosfer inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda taraflar; sahip olduğu sosyal imkanları birbiriyle paylaşacak. Geleceğin Türk müziği üstatlarının yetiştirilmesine birlikte katkıda bulunacağız. Bu iş birliğinin; Türk müziğinin gelişimi için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Protokolün imza törenine Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Erdoğan'ın yanı sıra Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serda Türkel Oter ve üniversite genel sekreteri Murat Özdemir de katıldı.