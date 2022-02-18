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Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri geleneği gelecekle buluşturuyor - Son Dakika

Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri geleneği gelecekle buluşturuyor

18.02.2022 14:22
Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri geleneği gelecekle buluşturuyor

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde hizmet veren Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri, Türk bestekar, ud virtüözü, müzikolog ve yazar Cinuçen Tanrıkorur'u anma programında, "Geleneği Geleceğe Bağlayanlar" teması kapsamında sahne aldı.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde hizmet veren Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri, Türk bestekar, ud virtüözü, müzikolog ve yazar Cinuçen Tanrıkorur'u anma programında, "Geleneği Geleceğe Bağlayanlar" teması kapsamında sahne aldı.

YETEV'den yapılan açıklamaya göre, programda sahne alan Palet Türk Müziği İlkokulu Kemal Batanay sınıfından 21 öğrenci, Tanrıkorur'un müzik dünyasına yönelik katkılarını ve hayat hikayesini, izleyicilere farklı bir kompozisyonla aktardı.

Etkinlikte, Tanrıkorur'un çocuklar için bestelediği doğum günü şarkısı da seslendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, öğrencilerin anma programında sahne almalarının eğitim misyonlarının önemli bir yansıması olduğunu belirtti.

Geleneğin gelecekle buluştuğu bir eğitim anlayışını, müziğin beraberinde getirdiği edep, nezaket ve asalet ile buluşturduklarını kaydeden Gümüş, "Geleceğin sanatçılarını bugünden yetiştirebilmek misyonu doğrultusunda unutulmuş pek çok geleneksel kaynak, öğrenciler için tekrar çalışıldı. Üstatlarımızın yıllara varan tecrübeleriyle hazırladıkları henüz basılmamış ders notları okulumuz için yeniden revize edildi. Türk bestekar, ud virtüözü, müzikolog Cinuçen Tanrıkorur, Türk müziğinde çok önemli bir konuma sahip üstatlarımız arasında bulunuyor. Palet Türk Müziği İlkokulunun fikri temelleri de Tanrıkorur gibi saygıdeğer üstatlarımızın görüşleriyle inşa edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Gümüş, organizasyon kapsamında, Üsküdar Belediyesinin girişimiyle Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi konser salonunun isminin Cinuçen Tanrıkorur Konser Salonu olarak değişmiş olmasından gurur duyduğunu ifade etti.

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Cinuçen Tanrıkorur, Türkiye, Türk, Ud, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri geleneği gelecekle buluşturuyor - Son Dakika


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