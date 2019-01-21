Paletlere Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı
1 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gaz tüplerinin yüklü olduğu demir palete sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde gaz tüplerinin yüklü olduğu demir palete sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Çaylı
Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı
İlkkurşun Yemekçilik önünde sabah erken saatlerde yaşandı. Doğalgaz tüplerinin yüklü olduğu demir palete bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye ekipleri, paletlerin altına sıkışan köpeği kurtardı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:30 Kaynak: İHA
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