Son Dakika Haberleri: Paletlere Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Paletlere Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

1 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gaz tüplerinin yüklü olduğu demir palete sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Paletlere Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gaz tüplerinin yüklü olduğu demir palete sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Çaylı Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı İlkkurşun Yemekçilik önünde sabah erken saatlerde yaşandı. Doğalgaz tüplerinin yüklü olduğu demir palete bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye ekipleri, paletlerin altına sıkışan köpeği kurtardı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:30 Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, İtfaiye, Güncel
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