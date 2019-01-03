Son Dakika Haberleri: Paletli Ambulans Hayat Kurtarıyor

Paletli Ambulans Hayat Kurtarıyor

2 saat önce

Yoğun kar yağışının olduğu Adıyaman'ın Sincik ilçesinde paletli kar ambulansı hayat kurtarıyor.

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Yoğun kar yağışının olduğu Adıyaman'ın Sincik ilçesinde paletli kar ambulansı hayat kurtarıyor.

Sincik ilçesine bağlı Sakız Köyü'nde göğüs ağrısı şikayeti bulunan ve hastaneye gitmesi gereken 75 yaşındaki Ramazan Pala'ya paletli ambulans ile ulaşıldı. Kar kalınlığının yarım metreye kadar ulaştığı köye ulaşmak için yola çıkan paletli ambulans 15 kilometrelik yolu zorlu bir mücadelenin ardından aştı.

Hastaya ulaşan sağlık ekipleri daha önceden anjiyo ve by-pass olan Ramazan Pala, hipirtansiyon ve hiperglisemi teşhisi konularak Sincik Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:04 Kaynak: İHA

Kar, Adıyaman, Sincik, Güncel
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