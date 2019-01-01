Son Dakika Haberleri: Paletli Ambulans Kar Nedeniyle Hastaya Güçlükle Ulaştı

Paletli Ambulans Kar Nedeniyle Hastaya Güçlükle Ulaştı

19 dakika önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle paletli ambulans hastaya güçlükle ulaştı.

Paletli Ambulans Kar Nedeniyle Hastaya Güçlükle Ulaştı, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle paletli ambulans hastaya güçlükle ulaştı.

Sincik ilçesinde son bir haftadan beri olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 112 acil sağlık ekipleri paletli ambulansla ilçeye bağlı Zeynal Aslan Mahallesinde ki hastaya 1 saatte ulaşabildi. Karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan 4 yaşındaki Eray Güllü'ye ulaşmak için yola çıkan ekipler ilerlemekte güçlük çekti.

İlçe merkezine bağlı mahalleyi ulaşmak için Alancık ve Yarpuzlu köyleri üzerinden yaklaşık 30 kilometre paletli ambulansla ilerleyen sağlık ekipleri zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

Yaklaşık 1 saat süren zorlu yolculuğun ardından çocuk hastaya ulaşın ekipler çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sincik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:22 Kaynak: İHA

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