Paletli Ambulans Kar Nedeniyle Hastaya Güçlükle Ulaştı
19 dakika önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle paletli ambulans hastaya güçlükle ulaştı.
Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde kar yağışı nedeniyle paletli ambulans hastaya güçlükle ulaştı.
Sincik ilçesinde son bir haftadan beri olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 112 acil sağlık ekipleri paletli ambulansla ilçeye bağlı Zeynal Aslan Mahallesinde ki hastaya 1 saatte ulaşabildi. Karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan 4 yaşındaki Eray Güllü
'ye ulaşmak için yola çıkan ekipler ilerlemekte güçlük çekti.
İlçe merkezine bağlı mahalleyi ulaşmak için Alancık ve Yarpuzlu köyleri üzerinden yaklaşık 30 kilometre paletli ambulansla ilerleyen sağlık ekipleri zaman zaman ilerlemekte zorlandı.
Yaklaşık 1 saat süren zorlu yolculuğun ardından çocuk hastaya ulaşın ekipler çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sincik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:22 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıklıyor
İranlı Turistler Yeni Yıla Van'da Girdi
ABD ve İsrail, UNESCO'dan Resmi Olarak Ayrıldı
Boş Çikolata Kutusu Yüzünden 16 Yıldır Çalıştığı İş Yerinden Tazminatsız Kovuldu