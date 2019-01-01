Son Dakika Haberleri: Paletli Ambulansla, Hasta Çocuğa 1 Saatte Ulaştılar

Paletli Ambulansla, Hasta Çocuğa 1 Saatte Ulaştılar

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.

Paletli Ambulansla, Hasta Çocuğa 1 Saatte Ulaştılar, System.String[]
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Sağlık görevlileri, hastalanan Eray Güllü'yü (4) karla kaplanan yolu paletli ambulansla 1 saatte aşarak, 30 kilometre uzaklıktaki hastaneye götürdü.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Zeynal Aslan mezrasında yaşayan Güllü ailesinin çocukları Eray'da sabah saatlerinde karın ağrısı ve yüksek ateş başladı. Ailenin durumu bildirdiği sağlık ekipleri kar nedeniyle kapanan yolu paletli araçla 1 saatte geçerek Eray Güllü'yü aldı. Ekiplerin Sincik Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Eray, acil serviste tedaviye alındı. Eray Güllü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:10 Kaynak: DHA

Sincik, Adıyaman, Güllü, Güncel
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