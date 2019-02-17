Son Dakika Haberleri: Paletli Araç, Buzun Kırılmasıyla Suya Gömüldü

Paletli Araç, Buzun Kırılmasıyla Suya Gömüldü

1 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yüksek gerilim hattı bakımı yapmak için buzlanan Kale göletinin üzerinden geçmeye çalışan Fırat Dağıtım Elektrik Anonim Şirketi'ne (FEDAŞ) ait paletli araç, kütlenin kırılmasıyla suya gömüldü.

Paletli Araç, Buzun Kırılmasıyla Suya Gömüldü, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yüksek gerilim hattı bakımı yapmak için buzlanan Kale göletinin üzerinden geçmeye çalışan Fırat Dağıtım Elektrik Anonim Şirketi'ne (FEDAŞ) ait paletli araç, kütlenin kırılmasıyla suya gömüldü. Araçta bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, aracın sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Olay, Karlıova'nın Kale göleti bölgesinde meydana geldi. Yüksek gerilim hattında bakım çalışması yapmak için bölgeye giden FEDAŞ'a ait paletli araç, yoğun karın içinde hareket halindeyken bir anda buzlanan bir noktada suya gömüldü. Buzun kırılmasıyla suya gömülen paletli araçta bulunan 2 personel, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Personeller, aracın suya battığı an da ön kapıyı açamadıklarını ve arka kapıya yönelerek bu kapıdan dışarı çıkmayı başardıklarını ifade etti.

Araçtan kurtarılan FEDAŞ personelleri, olayı yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. 2 gündür suya gömülen aracın kurtarılması için Elazığ'dan gönderilen ekiplerin çalışmaları sürüyor. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:48 Kaynak: DHA

Bingöl, Kale, Karlıova, Araç, Güncel
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