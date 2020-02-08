Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika Spor

Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası devam ediyor

6 saat önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası'nın ikinci gününde çeşitli kategorilerde yarışlar yapıldı.

Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası devam ediyor, System.String[]

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası'nın ikinci gününde çeşitli kategorilerde yarışlar yapıldı.

Olimpik Yüzme Havuzu'nda erkek ve kadın yüzücüler 1500 metre su üstü, 400 metre çift palet, 50 metre çift palet, 200 metre su üstü, 800 metre su üstü ve 50 metre dip kategorilerinde yarıştı.

Bu arada, yarışa hazırlanırken rahatsızlanan bir sporcuya sağlık ekipleri müdahale etti.

Organizasyon yarınki yarışların ardından madalya töreniyle sona erecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Edirne Temsilcisi ve Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Özkan Arsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada 128 sporcu ve 20 kulübün yarıştığını söyledi.

Olimpik havuzda ulusal ve uluslararası organizasyonların düzenlendiğini ifade eden Arsu, "Şampiyonaların yanı sıra çeşitli kulüplerden kamp için olimpik havuzu tercih edenler de oluyor. Federasyonumuza desteğinden, sporcu ve teknik ekiplere de burayı tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Şampiyona tüm heyecanıyla devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, Edirne, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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