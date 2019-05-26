Son Dakika Haberleri: Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası

Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası

5 dakika önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası'nda toplam 43 rekor kırıldı.

Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası'nda toplam 43 rekor kırıldı.
TSSF'den yapılan açıklamaya göre Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen, 78 erkek ve 62 kadın olmak üzere toplam 140 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, 4. gün müsabakalarıyla tamamlandı.
Büyükler, genç A ve genç B yaş gruplarında kadınlar ile erkeklerde yapılan müsabakalarda sporcular, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde madalya almak için yarıştı. Yarışlar, 50 ile 1500 metre arasında çeşitli mesafelerde yapıldı.
Şampiyonada toplam 43 sporcu, Türkiye rekoruna imza attı. Kadınlarda mücadele eden Beril Ülker, büyükler, genç A ve genç B yaş gruplarında 17 Türkiye rekoru kırarak ön plana çıktı.
Turnuva TSSF'nin su altı sporları branşlarında şu ana kadar düzenlediği ulusal organizasyonlarda en fazla rekor kırılan şampiyona olarak kayıtlara geçti.
Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası'nda çeşitli disiplinlerde toplam 72 madalya verildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:46 Kaynak: AA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Soylu, "Yarın Eyvah Para Etmez" Deyip Uyardı: Türkiye'ye Saldırabilirler Suriyeli Sığınmacının "Kafa Kesmek İstiyorum" Sözleri Büyük Tepki Çekti Bilic, Süper Lige Dönüyor Babel'den Galatasaray Açıklaması: Gidersem Beşiktaş'ı Rahatsız Etmemeli

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 16:51:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]