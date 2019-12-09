Paletli yüzme branşında Ege'ye madalya

Türkiye Su altı Sporları Federasyonu tarafından 6-8 Aralık tarihlerinde Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Açık Yaş Kış Şampiyonasında Ege Sualtı Sporları Kulübünü, Milli Takım Antrenörü ve Ege Su altı Kulübünün baş antrenörü Özgür Alemdar eşliğindeki Enes Pekşen (18) ve Sıla Yağmur Çağlar (15) adlı sporcular temsil etti. Ege Su altı Sporları Kulübü, paletli yüzme branşındaki müsabakalarda 200 metrede 3. olarak İzmir'in paletli yüzme branşındaki ilk madalyasını aldı.



Yüzme kariyerlerinin ardından paletli yüzme branşına gecen sporcuların kısa sürede başarı elde ettiği görüldü. Baş antrenör Özgür Alemdar, "Geç basladığımız sezon antrenmanlarının ardından 1,5 ay gibi kısa surede sporcularımızın gösterdiği performans geleceğe dair umut verici. Sıla Yağmur Çağlar çok genç ancak çok yetenekli. Paletli yüzmedeki ilk yarışı olduğu için çok heyecanlandı. Ancak sezon daha yeni başlıyor. Diğer müsabakalarda çok daha güzel sonuçlar alacağına ve İzmir'e madalyalar kazandıracağına inancımız tam. Enes Pekşen'in ise beklediğimiz madalyayı ilk yarışta kazanarak İzmir'e getirmiş olmasının büyük mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Yüzme kariyerlerinin ardından paletli yüzmede kısa sürede başarı elde eden sporcular Milli Takıma yükselmek için mücadele verecek. Sporcular sezonun diğer yarışlarında İzmir'e daha çok madalya ve kupa getirmeyi hedefliyor. Paletli yüzme branşında alınan bu başarının önemli olduğunu belirten Milli Takım antrenörü Tarkan Laleli de, "Çalışarak ilkleri başarmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR