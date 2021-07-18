Paletli Yüzme Genç, Yıldız, Küçükler Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Genç, Yıldız, Küçükler Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırıldı.

TSSF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda 16-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Şehitkamil Belediye Spor Kulübünden Kaan Efe Kaya, 50 metre çift palette 14-15 (Genç B) yaş grubunda 20.98 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Şampiyonada biri ferdi olmak üzere 22 spor kulübünden 187 sporcu genç B, yıldız ve küçükler yaş gruplarında, su üstü, dip ve çift palet disiplinlerinde mücadele etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları, TSSF Başkanı Şahin Özen, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Arslan ve İl Temsilcisi Özkan Arsu'nun da yer aldığı törenle verildi.

Geleceğin paletli yüzme şampiyonlarının bu sporcuların arasından çıkacağını belirten TSSF Başkanı Şahin Özen, rekor kıran ve madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Şampiyonayı, 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi zaferi anısına gerçekleştirdiklerini aktaran Özen, "Gerçekten bizler için çok anlamlı ve manevi değeri çok büyük. 15 Temmuz'da ülkemiz için şehit düşen güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Onların anısı için yaptığımız bu organizasyona destek veren Edirne Valiliği, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.