Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası
1 saat önce
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen 2019 Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başladı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
(TSSF) tarafından düzenlenen 2019 Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde başladı.
Bu yılın ilk Türkiye şampiyonasına, 26 spor kulübünden 134 kız ve 151 erkek olmak üzere toplam 285 sporcu katılıyor.
Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular "su üstü", "çift palet", "dip" ve "tüp" kategorilerinde madalya kazanmak için mücadele ediyor.
Şampiyona, 24 Şubat'ta sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:55 Kaynak: AA
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