Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı - Son Dakika Spor

Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

6 saat önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı.

Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı, System.String[]

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı.

Mersin GHSİM Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki şampiyonaya 23 spor kulübünden 194 genç sporcu katılıyor. Müsabakalar, su üstü, çift palet, dip, tüp ve bayrak yarışı disiplinlerinde gerçekleştiriliyor.

TSSF Başkanı Şahin Özen, yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılan spor kulüplerine ve sporculara başarı diledi.

Rekabeti yüksek bir şampiyona olmasını beklediklerini belirten Özen, "Sporcularımızın her defasında bir adım daha ileri gitmesi için rekabeti teşvik eden organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 8 Mart Pazar günü yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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