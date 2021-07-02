Paletli Yüzme Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na katılacak

Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı, Rusya'nın Tomsk şehrinde 3-8 Temmuz tarihleri arasında yapılacak CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, 29 ülkenin katılacağı şampiyonada, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde, 4x50, 4x100 ve 4x200 su üstü ile 4x100 çift palette bayrak yarışları yapılacak.

Paletli Yüzme Milli Takımı'nda kadınlarda Beril Ülker, Miray Tunçel, Buse Çeliker, Azra Zeynep Ertunç ve Beril Ceren Öztürk , erkeklerde ise Derin Toparlak, Ömer Faruk Saydam, Onur Berke Kuyumcu, Can Batır, Yiğit Yılmaz, İsmail Kara , Yiğit Kaan Kuştemir ve Cengizhan Şahin mücadele edecek.

Milli Takım kafilesine başkanlık eden TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, yaptığı açıklamada, "Çok önemli ve büyük bir uluslararası yarışmada ülkemizi temsil edecek olmanın heyecanı içindeyiz. Bu sezona paletli yüzme gençlerde 2 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği ve 1 dünya üçüncülüğüyle başladık. Bu başarılar, sporcularımız için ciddi bir motivasyon ve moral oldu. Dünya Şampiyonluğu öncesi ülkemizdeki kamplarda sporcularımız son derece sıkı ve disiplinli bir hazırlık dönemi geçirdi. Rusya'dan Türkiye'ye güzel haberlerle döneceğimize inanıyorum. Milli sporcularımıza ve Milli Takım antrenörlerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

- Ankara