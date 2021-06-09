Üye Girişi
Paletli Yüzme Milli Takımı sporcularından, A Milli Futbol Takımı'na videolu destek Açıklaması - Son Dakika

Paletli Yüzme Milli Takımı sporcularından, A Milli Futbol Takımı'na videolu destek Açıklaması

09.06.2021 10:50
Paletli Yüzme Milli Takımı sporcularından, A Milli Futbol Takımı'na videolu destek Açıklaması, System.String[]

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Milli Takım sporcuları, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'na, videolu destek mesajları yayımladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Milli Takım sporcuları, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'na, videolu destek mesajları yayımladı.

Aralarında dünya şampiyonlarının da bulunduğu TSSF sporcuları, A Milli Futbol Takımı için, İtalya ile Roma Olimpiyat Stadyumu'nda 11 Haziran Cuma günü yapacağı maç öncesinde yayımladıkları mesajlarında, "Tüm kalbimiz sizinle, şampiyon Türkiye. Güvenimiz tam ve kalbimiz sizinle. Vurduğunuz gol olsun, kupalar sizin olsun. Şenol hocamıza ve milli takımımıza başarılar diliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda yüreğimiz sizinle, haydi göster kendini Türkiye. Sizinle gurur duyuyoruz, başarılarınız daim olsun. Şampiyon olup, bizi mutlu edin, bu şampiyonluğa ihtiyacımız var." şeklinde başarı temennisinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, TSSF Başkanı Şahin Özen, kamp çalışmaları devam eden Paletli Yüzme Milli Takım sporcularının 12 Haziran'da Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası için İtalya'ya hareket edeceğini belirterek, "Gerçekten milli başarılara ihtiyacımızın olduğu günlerdeyiz. Spor dünyasından gelecek uluslararası başarılar, hepimizin ortak sevincine dönüşüyor. Paletli yüzme milli sporcularımızın İtalya'da, ardından Rusya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. A Milli Futbol Takımı'mızın İtalya ile yapacağı önemli maçta, Türkiye'yi sevince boğacak bir skor elde etmesi için kalbimiz ve dualarımız onlarla. Su altı topluluğu ailesi olarak başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcular, İtalya'da 13 Haziran Pazar günü başlayacak Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası ile Rusya'da 3 Temmuz Cumartesi günü başlayacak Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası için antrenmanlarına devam ediyor.

Paletli Yüzme Teknik Kurul Başkanı Özgür Alemdar, antrenörler Reşit Çevir, Eşref Ayvaz, Canberk Babaoğlu, Eşref Esen, Onur Kaplan, Bora Kaya, ve Yasin Dönmez yönetiminde gerçekleştirilen Paletli Yüzme Milli Takımı'nın kampında, erkeklerde Derin Toparlak (6000 metre su üstü dünya şampiyonu), Ömer Faruk Saydam (100 metre su üstü dünya şampiyonu), Yiğit Yılmaz (50 metre dip Avrupa ikincisi), Onur Berke Kuyumcu (50 metre su üstü dünya ikincisi), Can Batır, İsmail Kara, Yiğit Kaan Kuştemir (200 metre çift palet Avrupa dördüncüsü) ve Cengizhan Şahin, kadınlarda ise Beril Ülker (50 metre su üstü dünya üçüncüsü), Miray Tunçel, Buse Çeliker, Azra Zeynep Ertunç ve Beril Ceren Öztürk yer alıyor.

Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'nın kampına ise erkeklerde Emir Yiğit, Kaan Kahraman, Emir Turan, Kenan Efe Uçkan, Mert Avcı, Yunus Ayvazoğlu, Burak Kaplan ve Enes Erbil, kadınlarda ise Beril Ülker (50 metre su üstü dünya üçüncüsü), Irmak Ertemel, Adasu Ramazanoğlu, Defne Deniz Kızılırmak, Hazal İrem Ateş, Zeynep Erbil, Azra Zeynep Ertunç, Selin Aksu, Beril Ceren Öztürk ve Ceren Güran katılıyor.

Paletli Yüzme Milli Takımı sporcularından, A Milli Futbol Takımı'na videolu destek Açıklaması
Paletli Yüzme Milli Takımı sporcularından, A Milli Futbol Takımı'na videolu destek Açıklaması

A Milli Futbol Takımı, İtalya, Milli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Paletli Yüzme Milli Takımı sporcularından, A Milli Futbol Takımı'na videolu destek Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı 12:11 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi 12:06 Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek 12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor 11:52 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu 11:44 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun 11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında 11:06 Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu 10:42 Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
12:14 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi
12:10 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
12:10 Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim
12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek
11:51 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
11:43 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı
11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
11:11 El Salvador Bitcoin'i yasal hale getirdi! Resmi para birimi yaptılar
Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi         
12:15
Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim         
12:10
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak         
12:06
Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı         
12:01
Evini ateşe veren kadın, Evini ateşe veren kadın, "Bırakın yansın" diyerek arkasına bakmadan uzaklaştı         
11:49
Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı         
11:37
5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış         
11:32
Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi         
11:03
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 12:19:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Paletli Yüzme Milli Takımı sporcularından, A Milli Futbol Takımı'na videolu destek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement