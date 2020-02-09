Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika

Edirne'de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı.
Olimpik yüzme havuzunda cuma günü 128 sporcu ve 20 kulübün katılımıyla başlayan şampiyonada çeşitli kategorilerdeki yarışlar sona erdi.
Erkeklerde, büyükler 18 yaş 800 metre su üstü kategorisinde Derin Toparlak "6.27.59"luk dereceyle, kadınlarda gençler 16-17 yaş ile büyükler 18 yaş 100 metre çift palet kategorilerinde "50.88"lik dereceyle Beril Ülker, Türkiye rekoru kırdı.
Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri TSSF Başkanı Şahin Özen, TSSF Edirne Temsilcisi ve Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Özkan Arsu, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Yardımcısı Murat Ulaşdır, federasyon ve müdürlük yetkililerince verildi.
Şampiyonada kategorilerine göre madalya alan sporcular şöyle:
Kadınlar 1500 metre su üstü:
1. Simay Akpınar, 2. Pelin Karacık, 3. Tuğçe Melis Kırant
Erkekler 1500 metre su üstü:
1. Derin Toparlak, 2. Yunus Cenkay Yılmaz, 3. Yunus Toparlak
Kadınlar 400 metre çift palet:
1. Buse Çeliker, 2. Yağmur Temeroğlu, 3. Beril Ülker
Erkekler 400 metre çift palet:
1. Hüseyin Bağtın Keser, 2. Mehmet Emin Ceyhan, 3. Kaan Demir
Kadınlar 50 metre çift palet:
1. Beril Ülker, 2. Su Deniz Geçim, 3. Almina Öztürk
Erkekler 50 metre çift palet:
1. Mehmet Emin Ceyhan, 2. Ömer Faruk Saydam, 3, Kaan Demir
Kadınlar 200 metre su üstü:
1. Ceren Yeşilbaş, 2. Tuğçe Melis Kırant, 3. İrem Ateş
Erkekler 200 metre su üstü:
1. Derin Toparlak, 2. Can Batır, 3. Emir Yiğit
Kadınlar 50 metre dip:
1. Defne Deniz Kızılırmak, 2. Nazlı Su Duru, 3. Ceren Yeşilbaş
Erkekler 50 metre dip:
1. Ömer Faruk Saydam, 2. Onur Berke Kuyumcu, 3. Yiğit Yılmaz
Kadınlar 800 metre su üstü:
1. Nil Maden, 2. Pelin Karacık, 3. Simay Akpınar
Erkekler 800 metre su üstü:
1. Derin Toparlak, 2. Muhammed Emin Bay, 3. Yunus Cenkay Yılmaz
Kadınlar 50 metre su üstü:
1. Defne Deniz Kızılırmak, 2. İdil Zengin, 3. Zeynep Erbil
Erkekler 50 metre su üstü:
1. Ömer Faruk Saydam, 2. Onur Berke Kuyumcu, 3. Yiğit Yılmaz
Kadınlar 100 metre çift palet:
1. Beril Ülker, 2. Nazlı Su Duru, 3. Almina Öztürk
Erkekler 100 metre çift palet:
1. Kaan Demir, 2. Mehmet Emin Ceyhan, 3. Tuğra Cilve
Kadınlar 400 metre su üstü:
1. Ceren Yeşilbaş, 2. Zeynep Ak, 3. Nil Maden
Erkekler 400 metre su üstü:
1. Derin Toparlak, 2. Emir Yiğit, 3. Yunus Cenkay Yılmaz
Kadınlar 100 metre su üstü:
1. Defne Deniz Kızılırmak, 2. Ceren Yeşilbaş, 3. İdil Zengin
Erkekler 100 metre su üstü:
1. Onur Berke Kuyumcu, 2. Ömer Faruk Saydam, 3. Yiğit Yılmaz
Kadınlar 200 metre çift palet:
1. Nazlı Su Duru, 2. Almina Öztürk, 3. Yağmur Temeroğlu
Erkekler 200 metre çift palet:
1. Kaan Demir, 2. Mehmet Emin Ceyhan, 3. Hüseyin Bağtın Keser