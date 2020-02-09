Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika

Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı

13 dakika önce

Edirne'de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı.

Edirne'de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı.

Olimpik yüzme havuzunda cuma günü 128 sporcu ve 20 kulübün katılımıyla başlayan şampiyonada çeşitli kategorilerdeki yarışlar sona erdi.

Erkeklerde, büyükler 18 yaş 800 metre su üstü kategorisinde Derin Toparlak "6.27.59"luk dereceyle, kadınlarda gençler 16-17 yaş ile büyükler 18 yaş 100 metre çift palet kategorilerinde "50.88"lik dereceyle Beril Ülker, Türkiye rekoru kırdı.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri TSSF Başkanı Şahin Özen, TSSF Edirne Temsilcisi ve Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Özkan Arsu, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Yardımcısı Murat Ulaşdır, federasyon ve müdürlük yetkililerince verildi.

Şampiyonada kategorilerine göre madalya alan sporcular şöyle:

Kadınlar 1500 metre su üstü:

1. Simay Akpınar, 2. Pelin Karacık, 3. Tuğçe Melis Kırant

Erkekler 1500 metre su üstü:

1. Derin Toparlak, 2. Yunus Cenkay Yılmaz, 3. Yunus Toparlak

Kadınlar 400 metre çift palet:

1. Buse Çeliker, 2. Yağmur Temeroğlu, 3. Beril Ülker

Erkekler 400 metre çift palet:

1. Hüseyin Bağtın Keser, 2. Mehmet Emin Ceyhan, 3. Kaan Demir

Kadınlar 50 metre çift palet:

1. Beril Ülker, 2. Su Deniz Geçim, 3. Almina Öztürk

Erkekler 50 metre çift palet:

1. Mehmet Emin Ceyhan, 2. Ömer Faruk Saydam, 3, Kaan Demir

Kadınlar 200 metre su üstü:

1. Ceren Yeşilbaş, 2. Tuğçe Melis Kırant, 3. İrem Ateş

Erkekler 200 metre su üstü:

1. Derin Toparlak, 2. Can Batır, 3. Emir Yiğit

Kadınlar 50 metre dip:

1. Defne Deniz Kızılırmak, 2. Nazlı Su Duru, 3. Ceren Yeşilbaş

Erkekler 50 metre dip:

1. Ömer Faruk Saydam, 2. Onur Berke Kuyumcu, 3. Yiğit Yılmaz

Kadınlar 800 metre su üstü:

1. Nil Maden, 2. Pelin Karacık, 3. Simay Akpınar

Erkekler 800 metre su üstü:

1. Derin Toparlak, 2. Muhammed Emin Bay, 3. Yunus Cenkay Yılmaz

Kadınlar 50 metre su üstü:

1. Defne Deniz Kızılırmak, 2. İdil Zengin, 3. Zeynep Erbil

Erkekler 50 metre su üstü:

1. Ömer Faruk Saydam, 2. Onur Berke Kuyumcu, 3. Yiğit Yılmaz

Kadınlar 100 metre çift palet:

1. Beril Ülker, 2. Nazlı Su Duru, 3. Almina Öztürk

Erkekler 100 metre çift palet:

1. Kaan Demir, 2. Mehmet Emin Ceyhan, 3. Tuğra Cilve

Kadınlar 400 metre su üstü:

1. Ceren Yeşilbaş, 2. Zeynep Ak, 3. Nil Maden

Erkekler 400 metre su üstü:

1. Derin Toparlak, 2. Emir Yiğit, 3. Yunus Cenkay Yılmaz

Kadınlar 100 metre su üstü:

1. Defne Deniz Kızılırmak, 2. Ceren Yeşilbaş, 3. İdil Zengin

Erkekler 100 metre su üstü:

1. Onur Berke Kuyumcu, 2. Ömer Faruk Saydam, 3. Yiğit Yılmaz

Kadınlar 200 metre çift palet:

1. Nazlı Su Duru, 2. Almina Öztürk, 3. Yağmur Temeroğlu

Erkekler 200 metre çift palet:

1. Kaan Demir, 2. Mehmet Emin Ceyhan, 3. Hüseyin Bağtın Keser

Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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