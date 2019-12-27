Paletli yüzmede 2019'un son Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Paletli yüzmede 2019'un son Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı - Son Dakika Spor

Paletli yüzmede 2019'un son Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı

6 saat önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Paletli yüzmede 2019'un son Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı, System.String[]

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Gebze ilçesindeki GHSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda organize edilen şampiyonaya 141'i erkek, 280 sporcu katılıyor.

Genç B, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde yapılan mücadeleler, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde gerçekleştiriliyor.

Sporcular, 50 ile 800 metre arasındaki mesafelerde dereceye girmek için mücadele ediyor.

TSSF Başkanı Şahin Özen, yaptığı açıklamada, organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Şampiyonada, 280 sporcu arasından 2019'un son Türkiye şampiyonlarının belirleneceğini aktaran Özen, "Genç B, yıldızlar ve küçükler yaş grupları, ülkemizin paletli yüzme genç ve büyüklerde gelecekteki uluslararası şampiyon sporcularının altyapısını oluşturmaktadır. Onların performansını uluslararası düzeye çıkarmak için 2020 yılında da organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Kocaeli Gebze'deki şampiyonluk organizasyonuna destek veren Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesi, ayrıca bütün organizasyonlarımızda bizleri destekleyen Spor Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Kocaeli, Gebze, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin ilk ön siparişini verdi
Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandı Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:06 Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
18:02 Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika Spor
17:58 Beşiktaş Sompo Sigorta'da Jordan Theodore takımdan ayrıldı - Son Dakika Spor
17:56 Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'da - Son Dakika Spor
17:46 Trabzon'da 45. randevu - Son Dakika Spor
17:05 Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı - Son Dakika Spor
15:53 Fatih Terim, 2019 yılında haberlere en çok konu olan futbol adamı oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:11:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Paletli yüzmede 2019'un son Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]