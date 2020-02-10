Paletli yüzmede 3 yeni Türkiye rekoru - Son Dakika
Son Dakika Spor Paletli yüzmede 3 yeni Türkiye rekoru - Son Dakika Spor

Paletli yüzmede 3 yeni Türkiye rekoru

6 saat önce

TSSF Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı.

Paletli yüzmede 3 yeni Türkiye rekoru, System.String[]

TSSF Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Edirne'de düzenlenen şampiyonluk yarışlarında milli sporcular Beril Ülker 2, Derin Toparlak ise 1 Türkiye rekoruna imza attı.


Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda 7 Şubat'ta başlayan TSSF Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. 20 spor kulübünden 60 kız ve 68 erkek sporcu, büyükler, genç A ve genç B yaş gruplarında madalya için yarıştı.


128 sporcunun suüstü, çift palet, dip ve tüp kategorilerinde verdiği mücadelede 3 Türkiye rekoru kırıldı. İTÜ GVO Spor Kulübü'nden milli sporcu Beril Ülker, 100 metre çift paletteki 50.88 saniyelik derecesiyle büyükler ve genç A yaş gruplarında 2 ayrı Türkiye rekoruna imza attı. Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden milli sporcu Derin Toparlak 800 metre suüstündeki 6.27 dakikalık derecesiyle büyüklerde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.


Kızılırmak'tan 3, Toparlak'tan 4 altın madalya


Kızlar kategorisinde şampiyonluk kürsüsüne en çok çıkan isim, İTÜ GVO Spor Kulübü'nden Defne Deniz Kızılırmak oldu. Kızılırmak, 50, 100 metre suüstü ve 50 metre dip disiplinlerinde federasyon şampiyonluklarına imza attı. Erkeklerde ise en başarılı isim, rekor kıran Derin Toparlak oldu. Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak 200, 400, 800 ve 1500 metre suüstü disiplinlerinde şampiyonluk madalyasının sahibi oldu.


Yaklaşık 3 gün süren ve kapanış töreni dün yapılan şampiyonada 22 ayrı yarışmada yapılan mücadelede madalyalar sahiplerini buldu.


Federasyon Şampiyonası'na katılan, rekor kıran, madalya kazanan sporcuları yürekten kutladığını ifade eden TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Yeni Türkiye rekorlarının kırılması paletli yüzme sporumuz adına gerçekten mutluluk verici. Rekorlar, sporcularımızın performansını daha da geliştirdiğinin bir göstergesini ve diğer sporcularımız için daha iyi bir rekabet ve daha yüksek bir hedef tablosunu ortaya koymaktadır. Katılan bütün spor kulüpleri ve sporcularına teşekkür ediyorum. Spor Genel Müdürlüğü'müz, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Edirne Valiliği'ne ve Edirneli sporseverlere de desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ederim" dedi. - EDİRNE

Türkiye, Edirne, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
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