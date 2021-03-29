Paletli yüzmede 6 madalya - Son Dakika

Paletli yüzmede 6 madalya

29.03.2021 10:57
Paletli yüzmede 6 madalya, System.String[]

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'ndan 6 madalya ile ayrıldı.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'ndan 6 madalya ile ayrıldı. Yeşil-siyahlı paletler, kulvarlardaki proformalarıyla sezona iyi bir başlangıç yaptılar.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2021 yılı planlı faaliyet programında yer alan Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası, İstanbul Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzunda 21 farklı spor kulübünden 212 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Yeni sezonun ilk ulusal şampiyonası olma özelliği taşıyan organizasyonda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, kulvarlarda 13 sporcu ile yer aldı.

Gençler ve büyükler kategorisinde palet vuran Şehitkamilli sporcular, organizasyondan 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdiler. Milli sporcu Yunus Ayvazoğlu, 400 metre çift palet disiplininde 03.44,58'lik derecesiyle gençler ve büyükler kategorisinde Türkiye 1.'si olurken yeşil-siyahlı kulübün bir diğer milli sporcusu Tuğcan Kaytar, 100 metre su üstü disiplininde 00.37,64'lük derecesiyle büyükler kategorisinde Türkiye 1.'si oldu.

Pandemide gerçekleştirilen çalışmaların ürünü

Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası sonrasında değerlendirmelerde bulunan Alleben Yüzme Havuzu Koordinatörü Cengiz Bingül, sualtı sporlarının lokomotif branşı paletli yüzme branşında sezonun ilk yarışında elde ettikleri sonucun mutluluk verici olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı Bingül, "Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun lokomotif branşı paletli yüzmede sezonun ilk yarışında sporcularımızın kulvarlarda sergiledikleri performans bizler adına mutluluk verici. Pandemi sürecinde sporcularımız çalışmalarına ara vermeden devam ettiler. Elde edilen başarılar, sıkı çalışmanın ve büyük bir kararlılığın ürünü. 21 farklı spor kulübünden toplamda 212 sporcunun katılım sağladığı müsabakaya, 13 sporcu ve 3 antrenör ile katıldık. Sporcularımızın kulvardaki performansıyla 6 kez ödül kürsüsü mutluluğu yaşadık. Paletli yüzme branşında geçmiş yıllarda takımlar halinde elde ettiğimiz Türkiye Şampiyonluklarını tekrarlamak ve uluslararası mecrada da başarılı çizgimizi sürdürmek istiyoruz. Bu bağlamda bizlerden desteklerini bir an olsun esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na, teknik ekibimiz ve sporcularımız adına teşekkürlerimi sunuyor, organizasyona katılan tüm sporcularımızı bir kez daha kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

Paletli yüzmede 6 madalya
Paletli yüzmede 6 madalya
Paletli yüzmede 6 madalya

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Şehitkamil, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Paletli yüzmede 6 madalya - Son Dakika Spor


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