Paletli yüzmede Ela Bayır'dan 4 altın madalya

Paletli Yüzme Gençler Yıldızlar ve Küçükler İstanbul İl Şampiyonası'nda Smaç Spor Kulübü'nden Ela Bayır 50, 100 ve 200 ve 400 metre çift palette 4 altın madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Yıldızlar ve Küçükler İstanbul İl Şampiyonası bugün sona erdi. 3 günde yapılan 48 yarışmada 201 genç palet şampiyonluk için mücadele etti. Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda 19 Şubat Cuma günü başlayan TSSF Paletli Yüzme Gençler Yıldızlar ve Küçükler İstanbul İl Şampiyonası'na 14 spor kulübü katıldı. Kızlar ve erkekler kategorilerinde su üstü (mono palet), çift palet ve dip disiplinlerinde yarışmalar yapıldı. Müsabakalarda şampiyonluk kürsüsüne en çok çıkan isim, yıldızlar (12-13) yaş grubunda mücadele eden Smaç Spor Kulübü'nden Ela Bayır oldu. Bayır, 50, 100 ve 200 ve 400 metre çift palette 4 kez altın madalyayı göğüsledi.

Erkekler kategorisinde birincilik kürsüsüne en çok çıkan isimler de belli oldu. Küçükler (10-11 yaş) grubunda, İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübü'nden Ömer Kayra Aktürk 50, 100 ve 200 metre su üstünde şampiyonluklara imza attı. Gençler (14-15 yaş) grubunda Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden Muhammed Baran İşcan 50 metre dip, 50 ve 400 metre su üstünde 3 kez şampiyon oldu. Yıldızlar (12-13 yaş) grubunda Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'nden Arhan Özkan 50, 100 ve 200 metre çift palette 3 kez İstanbul İl şampiyonu oldu.

Korona virüs sağlık tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan 48 yarışmada, sabah ve akşam seansları sonrası düzenlenen ödül törenlerinde dereceye giren sporcular, sosyal mesafe kuralları gereği madalyalarını kendileri taktılar. Ödül törenlerine, TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, TSSF İstanbul İl Temsilcisi Korhan Güler, Beylikdüzü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Anşin ve Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu katıldı.

"Bu sezon her branşımızda birçok yarışma düzenleyeceğiz"

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada, "Öncelikle madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Yarışmalara katılan tüm sporcularımıza ve spor kulüplerimize teşekkür ediyorum. Covid-19 kuralları gereği sporcu sağlığı ön planda tutularak İstanbul il temsilciliğimiz tarafından güzel bir yarışma organizasyonu yapıldı. Bu sezon her branşımızda birçok yarışma düzenleyeceğiz. Sezona sağlık tedbirleri çerçevesinde güzel başladık. Federasyonumuzun İstanbul il temsilciliğimize, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Beylikdüzü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Anşin'e, Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Tesis yönetimi ve çalışanlarına, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL