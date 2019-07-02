Son Dakika Haberleri: Paletli yüzmede tarihi başarı
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Paletli yüzmede tarihi başarı

1 saat önce

Avrupa Büyükler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Derin Toparlak, 1 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

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Avrupa Büyükler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Derin Toparlak, 1 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre Derin Toparlak, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından Yunanistan'da düzenlenen şampiyonada Türkiye adına ilklere imza attı.
Derin, havuz etabında bin 500 metrede Avrupa ikincisi olarak uluslararası paletli yüzme büyükler yarışmalarında Türkiye'ye ilk madalyasını getirdi.
Milli sporcu, açık su yarışlarının zorlu 6 bin metre su üstü mücadelesinde ise 56 dakika 21 saniyelik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Derin, böylece organizasyonda Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, Derin Toparlak'ın şampiyonada muhteşem bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "Gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonluklarımız zaten vardı. Ancak büyüklerde bugüne kadar hiç madalya alamamıştık. Bu başarı bizim için bir kırılma noktası. Sualtı topluluğu ailemiz ve Türkiye için bir gurur kaynağı oldu. Derin'i ve bu şampiyonada mücadele veren bütün milli sporcularımızı, teknik kadroyu gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:24 Kaynak: AA
Türkiye, Avrupa, Spor
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