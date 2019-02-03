Paletli Yüzmede Türk-Macar İş Birliği
9 dakika önce
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), Tekirdağ'da sona eren Paletli Yüzme Milli Takım Kış Kampı'na Macaristan'ın dünya şampiyonu sporcuları da katıldı.
Türkiye
Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), Tekirdağ
'da sona eren Paletli Yüzme Milli Takım Kış Kampı'na Macaristan
'ın dünya şampiyonu sporcuları da katıldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen kampa, Macaristan'dan kadınlarda üst üste 12 kez dünya şampiyonu olan Petra Senenszky ve genç erkeklerde dünya şampiyonluğu bulunan Alex Mozsar da katıldı.
Paletli yüzmede son yıllarda yakalanan uluslararası başarının yurt dışında da dikkat çektiğini belirten TSSF Başkanı Şahin Özen açıklamasında, "Milli takım kamp çalışmalarıyla bu grafik daha da istikrarlı hale getirildi. Dünyaca ünlü Macar milli sporcuların, milli sporcularımızla ortak çalışma yapmasından mutluluk duyduk." ifadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:00 Kaynak: AA
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