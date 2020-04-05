Palladium'dan

Antakya'da Palladium Alışveriş Merkezi, korona virüs sürecinde kapalı kalmasıyla ilgili video yayımlayarak Hataylılara "#evdekal" ve "Yakında görüşeceğiz" mesajlarını verdi.



Palladium AVM yönetimi tarafından yayınlanan videoda, "Seslerinizi duyar gibiyiz. Yakında görüşeceğiz. O zamana kadar evde kalın" denildi.



Video çok sayıda beğeni alarak dikkat çekti. - HATAY