Palm Yağı Hakkında Bilimsel Verilere Dayalı 10 Gerçek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Advertorial

Palm Yağı Hakkında Bilimsel Verilere Dayalı 10 Gerçek

16.07.2025 16:01  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palm yağı uzun süredir tartışmaların merkezinde yer alıyor. Ancak bilimsel araştırmalar, bu doğal yağın bilinenden çok daha farklı yönleri olduğunu ortaya koyuyor. İşte palm yağıyla ilgili bilimsel verilere dayalı gerçekler ve bu yağın sağlık açısından bilinmesi gereken 10 önemli etkisi:

İlandır

Palm yağı uzun süredir tartışmaların merkezinde yer alıyor. Ancak bilimsel araştırmalar, bu doğal yağın bilinenden çok daha farklı yönleri olduğunu ortaya koyuyor. İşte palm yağıyla ilgili bilimsel verilere dayalı gerçekler ve bu yağın sağlık açısından bilinmesi gereken 10 önemli etkisi:

1. Kötü kolesterolü yükseltmez, iyi kolesterolü artırır

Bazı kaynaklar palm yağını kolesterolü artırıcı bir yağ olarak tanıtsa da bu iddia doğru değil. Araştırmalara göre palm yağı, kandaki iyi kolestrolü (HDL) düzeyini anlamlı şekilde artırıyor. Bu kolesterol türü, damarları koruyan ve vücuttan kötü kolesterolü temizleyen faydalı bir molekül. Palm yağı tüketimi toplam kötü kolesterol (LDL) üzerinde ise sınırlı bir etki gösteriyor.

2. Kalp sağlığına dost bir yağdır

Palm yağının sıvı hali, kalp-damar sistemi üzerinde olumsuz bir etki yaratmaz. Bilimsel çalışmalar, bu yağın kan değerleri üzerinde kayda değer bir değişiklik yapmadığını göstermiştir. Buna ek olarak kanda pıhtılaşmayı tetikleyen belirteçleri artırmazken kalp için faydalı bileşiklerin seviyesini yükselterek dolaşım sistemine destek oluyor.

3. Uzun süre tok kalmaya yardımcı olur

Palm yağı, yemeklerden sonra vücutta tokluk hissini artıran doğal bir hormonun salgılanmasını destekler. Bu da kişilerin öğün sonrası kendini daha uzun süre tok hissetmesine yardımcı olur. Araştırmalar, bu etkinin özellikle yemekten sonra oluşan ani açlık hissini azalttığını ve böylece gereksiz atıştırmaları önleyebileceğini göstermektedir.

4. E vitamini yönünden zengindir ve cildi besler

Palm yağı, E vitamini ailesinden gelen güçlü bir bileşen içerir. Bu madde, vücuttaki hücreleri korur, cilt sağlığını destekler ve yaşlanma belirtilerine karşı savaşır. Bu nedenle palm yağı birçok kozmetik malzemesinin vazgeçilmez içeriklerinden biri konumundadır.

Palm yağı, özellikle tokotrienol adı verilen özel bir E vitamini türünü barındırır. Tokotrienoller, güçlü antioksidanlardır. Bu tokotrienoller, vücudu enflamasyonun ve serbest radikallerin neden olduğu hasardan korumaya yardımcı olabilir; bunlar da yaşlanmaya ve kronik hastalıklara katkıda bulunan faktörlerdir. Ayrıca, tokotrienollerin kötü kolesterolü düşürmeye, diyabeti kontrol etmeye ve hatta beyni Alzheimer gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olabileceği de belirtilmektedir.

5. A vitamini eksikliğine karşı etkilidir

Kırmızı palm yağı, dünyanın en zengin A vitamini (karotenoid) kaynaklarından biridir. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar ve hamile kadınlarda gece körlüğü ve anemi gibi A vitamini eksikliğine bağlı sorunların giderilmesinde önemli bir rol oynar.

6. Kanserle mücadelede potansiyel destek sunabilir

Palm yağında bulunan özel besin maddeleri, vücudu zararlı maddelere karşı koruyan güçlü etkilere sahiptir. Yapılan araştırmalar, bu maddelerin bağışıklık sistemini güçlendirebildiğini ve vücutta hücrelere zarar veren stresi azalttığını göstermiştir. Bu sayede kanser gibi hastalıklara karşı vücudun kendini daha iyi savunmasına yardımcı olabilir.

7. Beyin sağlığını destekler

Palm yağında bulunan bazı özel maddeler, vücudun en hassas organlarından olan beyin ve karaciğeri korumaya yardımcı olur. Bu maddeler vücut tarafından kolayca emilir ve hücreleri yıpratıcı etkilere karşı savunur. Özel yöntemlerle işlendiğinde, bu koruyucu etkiler daha da güçlü hale gelir.

8. Vücuttaki iltihapla savaşır

Hayvan modelleriyle yapılan çalışmalar, palm yağının eklem iltihabını azalttığını ve astım gibi kronik enflamatuar hastalıklarda etkili olabileceğini gösteriyor. İltihap oranını düşürerek vücutta daha dengeli bir bağışıklık yanıtı oluşturuyor.

9. Kan pıhtılaşmasını önleyebilir

Palm yağı, kanın pıhtılaşmasına neden olan bazı maddeleri artırmaz. Aksine, dolaşımı rahatlatan ve damarların sağlıklı çalışmasını destekleyen maddelerin seviyesini yükselttiği gözlemlenmiştir. Bu da kalp ve damar sağlığı açısından olumlu bir etkidir.

10. Pişirmeye uygundur

Palm yağı, yüksek dumanlanma noktasına sahip olması sayesinde ısıya karşı oldukça dirençlidir ve pişirme sırasında besin değerini korur. Uzun süreli kullanımda bile toksik hale gelmez ve toksikoloji çalışmaları insan sağlığı için güvenliğini doğrulamıştır.

Referanslar:

Voon, P. T., Ng, C. M., Ng, Y. T., Wong, Y. J., Yap, S. Y., Leong, S. L., Yong, X. S., & Lee, S. W. H. (2024). Health Effects of Various Edible Vegetable Oil: An Umbrella Review. Advances in Nutrition, 15(9), 100276. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39053603/

Voon, P. T., Lee, S. T., Ng, T. K. W., Ng, Y. T., Yong, X. S., Lee, V. K. M., & Ong, A. S. H. (2019). Intake of Palm Olein and Lipid Status in Healthy Adults: A Meta-Analysis. Advances in Nutrition, 10(4), 647-659. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31095284/

Zainal, Z., Rahim, A. A., Radhakrishnan, A. K., Chang, S. K., & Khaza'ai, H. (2019). Investigation of the curative effects of palm vitamin E tocotrienols on autoimmune arthritis disease in vivo. Scientific Reports, 9(1), 16793. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31727971/

Zainal, Z., Rahim, A. A., Khaza'ai, H., & Chang, S. K. (2019). Effects of Palm Oil Tocotrienol-Rich Fraction (TRF) and Carotenes in Ovalbumin (OVA)-Challenged Asthmatic Brown Norway Rats. International Journal of Molecular Sciences, 20(7), 1764. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30974772/

Dizdar, Y. (2017). Palm yağının sağlık etkileri. Doç. Dr. Yavuz Dizdar. https://yavuzdizdar.com/palm-yaginin-saglik-etkileri/

Advertorial Sondakika, Advertorial Haberler, Advertorial, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Palm Yağı Hakkında Bilimsel Verilere Dayalı 10 Gerçek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
Husumetli ailelerin ilginç kavgası Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler Husumetli ailelerin ilginç kavgası! Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu

16:15
İsrail’in, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
İsrail'in, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
16:00
İsrail’in Şam saldırısına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü “Ahrazım“ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! "Ahrazım" açıklaması gazetecileri şaşırttı
13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
07:28
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
01:43
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
00:37
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
00:18
15 Temmuz’un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
15 Temmuz'un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
00:10
İstanbul’da 15 Temmuz anması Üst düzey isimler katıldı
İstanbul'da 15 Temmuz anması! Üst düzey isimler katıldı
23:49
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
23:06
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 16:32:57. #7.11#
SON DAKİKA: Palm Yağı Hakkında Bilimsel Verilere Dayalı 10 Gerçek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.