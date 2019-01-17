Palmet Enerji, Alman Ewe Turkey Holding'i Satın Aldı
1 saat önce
Azeri milli petrol şirketi SOCAR’ın yakın markaja alıp, satın alma aşamasına geldiği Alman Ewe’nin kontrolündeki Kayseri ve Bursagaz’ı son dakika atağıyla Palmet aldı. Palmet Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray, Alman Ewe Turkey Holding’i 130 ile 150 Milyon Euro aralığında fiyata satın aldıklarını söyledi. Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre Samuray, şirketi 3 ay içerisinde devralacaklarını kaydetti. […]The post Palmet Enerji, Alman Ewe Turkey Holding’i satın aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:35
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