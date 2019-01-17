Son Dakika Haberleri: Palmet Enerji, Alman Ewe Turkey Holding'i Satın Aldı

Palmet Enerji, Alman Ewe Turkey Holding'i Satın Aldı

1 saat önce

Azeri milli petrol şirketi SOCAR’ın yakın markaja alıp, satın alma aşamasına geldiği Alman Ewe’nin kontrolündeki Kayseri ve Bursagaz’ı son dakika atağıyla Palmet aldı. Palmet Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray, Alman Ewe Turkey Holding’i 130 ile 150 Milyon Euro aralığında fiyata satın aldıklarını söyledi. Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre Samuray, şirketi 3 ay içerisinde devralacaklarını kaydetti. […]The post Palmet Enerji, Alman Ewe Turkey Holding’i satın aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Palmet Enerji, Alman Ewe Turkey Holding'i Satın Aldı, System.String[]
Azeri milli petrol şirketi SOCAR'ın yakın markaja alıp, satın alma aşamasına geldiği Alman Ewe'nin kontrolündeki Kayseri ve Bursagaz'ı son dakika atağıyla Palmet aldı.

Palmet Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray, Alman Ewe Turkey Holding'i 130 ile 150 Milyon Euro aralığında fiyata satın aldıklarını söyledi. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Samuray, şirketi 3 ay içerisinde devralacaklarını kaydetti. Samuray "Palmet olarak Zorlu Grubu'nun gaz dağıtım şirketleri Trakya ve Gaziantep Gaz Dağıtım ile de ilgileniyoruz " dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:35 

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