Palmiye ağacında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Kargı Mahallesi'nde yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki palmiye ağacının üst dallarında bir kedinin mahsur kaldığını görenlerin yardım istemesi üzerine, bölgeye Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi sevk edildi. Merdivenle ağaca çıkan AKUT gönüllüsü, testereyle ağacın dallarını budayarak kediye ulaştı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kedi sokağa salındı. - MUĞLA

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde palmiye ağacında mahsur kalan kedi AKUT Fethiye ekibi tarafından kurtarıldı.

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