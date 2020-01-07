Palmiye ağacının gövdesinden incir ve meşe çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palmiye ağacının gövdesinden incir ve meşe çıktı - Son Dakika

Palmiye ağacının gövdesinden incir ve meşe çıktı

7 saat önce

Burhaniye ilçesinde, palmiye ağacının gövdesinden meşe ve incir fidanı çıktı.

Palmiye ağacının gövdesinden incir ve meşe çıktı, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, palmiye ağacının gövdesinden meşe ve incir fidanı çıktı.


Ören Mahallesi Hüseyin Öğütçen Bulvarında meşe ağaçlarının arasında bulunan palmiyenin gövdesinden çıkan meşe ve incir fidanını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor. Meşe ve incir tohumlarını sincap veya kuşların taşımış olabileceğini anlatan Kemal İşi, ilk defa böyle bir şeye şahit olduğunu söyledi. Meşe ve incir fidanının büyümeye devam ettiğini kaydeden İşi, "Yaz aylarında buraya çok insan geliyor. Palmiyenin gövdesinde meşe ve incir fidanını gören vatandaşlar gözlerine inanamıyor. Meşe ve incir tohumlarını sincaplar veya kuşlar taşımış olmalı" dedi. - BALIKESİR

Ören Mahallesi, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
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