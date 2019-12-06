Palmiye yaprakları kadın elinde değer buldu

HATAY'da Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursa katılan kadınlar, palmiye ağaçlarının yapraklarından çeşitli ürünler yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Akdeniz'in simgesi haline gelen palmiye ağaçları, sık sık budanarak bakıma alınıyor. Budanan dalları değerlendiren Arsuz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, geliştirdiği projeyle palmiye ağaçlarını ülke ekonomisine kazandırıyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, merkeze getirilen palmiye yapraklarını şekillendirip paraya çeviriyor. Kurs eğitmeni Azize Alay, 30'a yakın kadın kursiyerinin palmiye yapraklarıyla, sepet, hasır, çanta, çaydanlık ve tencere altlığı gibi ürünler yaptığını, ürünlerin ise 25 lira ile 60 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını belirtti.

Arsuz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muammer Onay 2019-2020 eğitim öğretim yılı programında böyle bir çalışmaya başladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bünyemizde 70 ayrı kursumuz var. Bu kurslardan en özgün olanı da sepet örücülüğü kursu. Unutulmaya yüz tutmuş çalışmalardan bir şey ortaya çıkartmak istedik. Sepet örücülüğü 100 yıl öncesine dayanan bir kültür ve ekmek kapısı. Ama günümüzde çok farklı maddelerle üretim olunca sepet örücülüğü rağbet görmez duruma gelmiş. Biz yeni yeni tekrar tanıtıyor ve gün yüzüne çıkartıyoruz. Şu anda kursiyerlerimizin ürettiği bu ürünler ekonomik bir değer kazanıyor. Ailenin geçimine bir katkı sağlıyor. Hem de gelecek kuşaklara bu sanatı öğretme adına yapıyoruz. Çok güzel sonuçlar alacağımızı umuyorum. İleride tamamen üretime dönük bir atölye haline gelmesini sağlayacağız."