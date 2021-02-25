Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu - Son Dakika

Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu

25.02.2021 00:49
Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan İngiliz şarkıcı Paloma Faith, göğüslerinin çok fazla süt ürettiği için dayanılmaz bir ağrı yaşadığını ve bu nedenle de göğüslerine lahana koyduğunu açıkladı.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Paloma Faith, 2017 yılından bu yana birlikte olduğu Leyman Lahcine ile ikinci bebeklerini geçtiğimiz hafta kucaklarına aldı. Yeniden anne olma telaşı içinde olan Faith, yaşadığı sancılı süreci de hayranlarıyla paylaştı.

ÇAREYİ LAHANADA BULDU

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklama yapan Paloma Faith, göğüslerinin bebeğinin tüketebileceğinden fazla süt ürettiğini, bu yüzden de çok fazla şiştiğini ve ağrı yaşadığını anlattı. Sütün göğüslerinde birikmesi sonucu yaşadığı tarifsiz acıyı dindirmek için çözümü lahanada bulduğunu belirten 39 yaşındaki Faith, iltihap söktürücü ve acı dindirici özelliğinden dolayı lahanadan faydalandığını dile getirdi.

Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu

AYAKLARINI PAYLAŞMIŞTI

İkinci kez anneliği tadan İngiliz şarkıcı, bebeğinin ayaklarını paylaşarak mutlu haberi hayranlarına duyurmuştu. Faith, sezaryenle doğum yaptığı için çok acı yaşadığını ancak bebeğini gördükten sonra her şeye değdiğini ve onu çok sevdiğini ifade etmişti.

Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu
Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu
Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın
İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde "Evet" oyu vereceğiz         
01:01
Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım         
23:22
ABD'de koronavirüsün daha tehlikeli yeni bir türü bulundu ABD'de koronavirüsün daha tehlikeli yeni bir türü bulundu         
22:59
TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında         
22:15
Bakım merkezinde zihinsel engelli gencin darbedildiği anların görüntüleri ortaya çıktı Bakım merkezinde zihinsel engelli gencin darbedildiği anların görüntüleri ortaya çıktı         
21:43
Alman sporcuların boykotu sonrası Katar, plaj voleybolcularının kıyafetlerine karışmama kararı aldı Alman sporcuların boykotu sonrası Katar, plaj voleybolcularının kıyafetlerine karışmama kararı aldı         
19:25
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı         
17:46
Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak         
15:21
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt         
14:41
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 01:36:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei