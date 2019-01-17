Son Dakika Haberleri: Palu Ailesi Belgeseli Korkunç Gerçekler ( Tüm Detaylarıyla! )

Palu Ailesi Belgeseli Korkunç Gerçekler ( Tüm Detaylarıyla! )

1 saat önce

Türkiye'nin gündemini değiştiren palu ailesi ve korkunç olayları anlattığım bu videoda katil olduğu düşünülen Tuncer Ustael ve palu ailesini belgesel tarzında tüm detaylarıyla öğreneceksiniz.

Türkiye'nin gündemini değiştiren palu ailesi ve korkunç olayları anlattığım bu videoda katil olduğu düşünülen Tuncer Ustael ve palu ailesini belgesel tarzında tüm detaylarıyla öğreneceksiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:40 Kaynak: Youtube

Türkiye, Genel
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