Son Dakika › Dünya › 'Palu ailesi' davası: Altı kişi yeniden hakim karşısında - Son Dakika Dünya
'Palu ailesi' davası: Altı kişi yeniden hakim karşısında
6 saat önce
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:49
Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı Mardin'de husumetli 2 grup arasında silahlı kavga: Akraba olan 2 kişi öldü