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Palu Ailesi davasında yeni gelişme! Kilit isim Tuncer Ustael cinayet tarihini verdi - Son Dakika

Palu Ailesi davasında yeni gelişme! Kilit isim Tuncer Ustael cinayet tarihini verdi

09.06.2021 16:51

Türkiye gündemini uzun bir süre meşgul eden Palu Ailesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aileden 6 sanık hakim karşısına çıktı. Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili görülen davada Palu ailesi ile yargılanan damat Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ın 20 Aralık 2018 tarihinde değil, 19 Kasım 2018 tarihinde saat 11.00 ile 11.40 saatlerinde öldüğünü söyledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla 6 kişilik Palu ailesi 2019 yılında tutuklanmıştı.

VERİLEN CEZALAR 2020 YILINDA BOZULMUŞTU

Yargılandıkları mahkemece verilen kararın bozulmasının ardından 2020 yılında Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek, sanıklar tekrar hakim karşısına çıkmıştı. Kararın bozulmasının ardından sanıkların yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, Emine Ustael, İsa Palu, Ayşe Palu ve tutuksuz sanıklar Havva Palu ve Fatih Palu katıldı.

"ASIL SUÇLULAR HAVVA PALU VE TANHAL AİLESİDİR"

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Emine Ustael, "Aleyhimize bu suçu işlediğimize dair hiçbir delil yoktur. Suçsuz yere cezaevindeyiz. Madem Havva Palu bu cinayeti biliyordu, neden o dönemde ihbarda bulunmadı. Asıl suçlular Havva Palu ve Tahnal. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

ÖLÜM TARİHİ VE SAATİNİ VERDİ

Eşinin beyanlarını katıldığını söyleyen Tuncer Ustael, "Meryem'in öldüğü anda ne ben ne eşim orada değildik. Diğer sanıklar orada bulunuyordu. Ben Meryem'in ölüm anında yanlarında değildim. Ancak daha sonra Meryem'i ölü olarak gördüm. Meryem 20.12.2018 tarihinde değil, 19.11.2018 tarihinde saat 11.00 ile 11.40 saatlerinde ölmüştür" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatının duruşmaya katılamadığını bildirmesi üzerine duruşma ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Havva, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapse mahkum edilmişti.

F.P, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

Önceki duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, tutuklu sanık Tuncer Ustael hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer tutuklu 5 aile üyesi hakkında ise 16 yıldan 23 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Palu Ailesi davasında yeni gelişme! Kilit isim Tuncer Ustael cinayet tarihini verdi
Palu Ailesi davasında yeni gelişme! Kilit isim Tuncer Ustael cinayet tarihini verdi
Palu Ailesi davasında yeni gelişme! Kilit isim Tuncer Ustael cinayet tarihini verdi
Palu Ailesi davasında yeni gelişme! Kilit isim Tuncer Ustael cinayet tarihini verdi

Palu Ailesi, Kocaeli, Sakarya, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Palu Ailesi davasında yeni gelişme! Kilit isim Tuncer Ustael cinayet tarihini verdi - Son Dakika


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