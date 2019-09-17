Son Dakika Haberleri: 'Palu ailesi' davasının 3'üncü duruşması (2)
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'Palu ailesi' davasının 3'üncü duruşması (2)

1 saat önce

CESEDİN SAHİLDE BULUNDUĞUNU SÖYLEDİMahkemede verdiği savunmasında Meryem Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü sahilde bulunacağına emin olduğunu söyleyen Tuncer Ustael, "Suçlamaları kabul etmiyorum.

'Palu ailesi' davasının 3'üncü duruşması (2), System.String[]

CESEDİN SAHİLDE BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ
Mahkemede verdiği savunmasında Meryem Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü sahilde bulunacağına emin olduğunu söyleyen Tuncer Ustael, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Meryem'in cesedi Tütünçiflik Sahili'nde bulunacak bundan eminim. H.Ş. isimli kişi dinlenmeden bu olaylar aydınlanmayacak" dedi.
'AKIL SAĞLIĞIMIZ YERİNDE DEĞİL'
Hava Palu ise psikolojilerinin bozuk olduğunu iddia ederek, "Bizim akıl sağlımız yerinde değil. 2009'da yapılan soruşturmalarda bu hususlar gündeme geldi. Bunların yeniden araştırılmasını talep ediyorum. Akıl sağlığımız yerinde olmadığı için dava doğru bir şekilde ilerlemiyor" diye ifade verdi.
Hava Palu, İsa Palu, Ayşe Palu ve Fatih Palu'nun avukatı Alper Bayrak yaptığı savunmada, cesedin ortada olmadığından ölüm şeklinin belirlenmediğini söyleyerek, "Cesedin bulunduğu alanda coğrafi değişiklik olduğuna dair somut bir delil dosyada bulunmamaktadır. Dosyadaki deliller tutukluluk için yeterli değildir. Ölüm saati ve ölüm nedeni tam olarak belli değildir. Müvekkillerim doktor değillerdir. Ölüm nedeni ve saatini tam olarak bilemezler. Meryem'in battaniyeye sarılı olduğu yerde ölü olup olmadığı belli değildir. Meryem'in gömülmesi olayına karışmamışlardır" diye konuştu.
Avukat Bayrak, ayrıca Tuncer Ustael hakkında narsist kişilik bozukluğu raporu alınmasını talep ederek, "Bu hastalığa sahip olan insanlar etraflarındaki insanlardan kendilerini güçlü zanneder ve onların üzerinden hüküm kurarlar. Bu sebeple Tuncer Ustael hakkında rapor alınmasını istiyoruz" dedi.
Mahkeme heyeti, Meryem Tahnal'ın çocukları R.T.T. ve Ş.H.'nin tanık olarak dinlenme talebine cevabın gelmemesi ve Tuncer Ustael için narsist kişilik bozukluğu, tüm aile için de yeniden akıl sağlığı raporu istemesi nedeniyle davayı 21 Kasım'a erteledi.


Meryem, Palu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:51 Kaynak: DHA
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