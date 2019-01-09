Palu Ailesi Gözaltına Alındı

Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının olayıyla ilgili olarak Palu ailesinin 5 ferdi polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının olayıyla ilgili olarak Palu ailesinin 5 ferdi polis tarafından gözaltına alındı. Kocaeli'nde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması olayı ile ilgili açılan dosya kapsamındaki kayıp anne ve kızının cesetlerinin bulunması için Körfez ilçesinde başlatılan kazı çalışmaları devam ederken, Palu ailesi polis tarafından gözaltına alındı. Geçen hafta Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpekleriyle yapılan incelemelerin ardından başlatılan kazı çalışmaları devam ederken, kayıp Meryem Tahnal'ın İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İskete Sokak'ta bulunan ailesine Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltı kararı çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu ekipleri eve gelerek Palu ailesinin yaşadığı evde aram başlattı. Kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alındı.



(Gürcan Yılmaz - Kübra Topçuoğlu/İHA)

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