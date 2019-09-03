Son Dakika Haberleri: Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme
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Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme

3 saat önce

Aylardır gündemde kalan Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

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Aylardır gündemde kalan Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davaya Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın dosyasını açtığı ve aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Palu Ailesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşadı. Müge Anlı'nın canlı yayında duyurduğu bilgiye göre; Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Meryem ve Melike Tahnal'ın davası sürerken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi. Programı ihbar kabul eden Başsavcılık, program CD'lerini incelemek üzere istedi. Ardından Melike ve Meryem'i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tuncer Ustael hakkında; tecavüz ve çocuklara kötü muamele suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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