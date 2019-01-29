Son Dakika Haberleri: Palu Ailesi Soruşturmasında Bulunan Kemikler, Hayvan Kemiği Çıktı

Palu Ailesi Soruşturmasında Bulunan Kemikler, Hayvan Kemiği Çıktı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Sahili'nde, 11 yıl önce kızı Melike ile kayıp olan Meryem Tanhal'ı arama çalışmaları kapsamında yapılan kazıda bulunan kemiklerin, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeleri tamamlandı.

Palu Ailesi Soruşturmasında Bulunan Kemikler, Hayvan Kemiği Çıktı, System.String[]
KOCAELİ'nin  Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Sahili'nde, 11 yıl önce kızı Melike ile kayıp olan Meryem Tanhal'ı arama çalışmaları kapsamında yapılan kazıda bulunan kemiklerin, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeleri tamamlandı. Kemiklerin hayvan kemiği olduğu ortaya çıktı.

Palu ailesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bir süre önce Körfez ilçesi Tütünçiftlik Sahili'ndeki 2 ayrı bölgede iş makinesiyle yapılan kazıda bulunan kemik parçaları, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan inceleme sonunda kemiklerin hayvan kemiği olduğu tespit edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:29 Kaynak: DHA

Körfez, Adli Tıp Kurumu, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 Mağlup Etti

Fenerbahçe Haftayı 14. Sırada Kapattı! İşte Güncel Puan Durumu 'Derdim Olsun' Şarkısıyla Rekor Kıran Reynmen'in Acun Ilıcalı'nın Sunuculuk Teklifini Reddettiği Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:23:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Palu Ailesi Soruşturmasında Bulunan Kemikler, Hayvan Kemiği Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]