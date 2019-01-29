Son Dakika Haberleri: Palu Ailesi Soruşturmasında Bulunan Kemikler, Hayvan Kemiği Çıktı (Arşiv)

Palu Ailesi Soruşturmasında Bulunan Kemikler, Hayvan Kemiği Çıktı (Arşiv)

37 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Sahili'nde, 11 yıl önce kızı Melike ile kayıp olan Meryem Tanhal'ı arama çalışmaları kapsamında yapılan kazıda bulunan kemiklerin, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeleri tamamlandı.

Palu Ailesi Soruşturmasında Bulunan Kemikler, Hayvan Kemiği Çıktı (Arşiv), System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Sahili'nde, 11 yıl önce kızı Melike ile kayıp olan Meryem Tanhal'ı arama çalışmaları kapsamında yapılan kazıda bulunan kemiklerin, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeleri tamamlandı. Kemiklerin hayvan kemiği olduğu ortaya çıktı.

Palu ailesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bir süre önce Körfez ilçesi Tütünçiftlik Sahili'ndeki 2 ayrı bölgede iş makinesiyle yapılan kazıda bulunan kemik parçaları, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan inceleme sonunda kemiklerin hayvan kemiği olduğu tespit edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:27 Kaynak: DHA

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