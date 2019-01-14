Palu Ailesi Soruşturmasında Çocuklara Cinsel İstismar Araştırılıyor (2)
1 saat önce
HARUN PALU BAKIMEVİNE ALINDIKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Palu ailesinin tüm bireylerinin tutuklanmasının ardından, ifade verdikten sonra serbest bırakılan ve yaşlılığı nedeniyle kendisine bakmakta zorlanan Harun Palu'nun durumu, Aile Çalışma ve...
HARUN PALU BAKIMEVİNE ALINDI Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında Palu
ailesinin tüm bireylerinin tutuklanmasının ardından, ifade verdikten sonra serbest bırakılan ve yaşlılığı nedeniyle kendisine bakmakta zorlanan Harun Palu'nun durumu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce incelendi. Yetkililer, Palu'ya bakımevinde kalmayı önerdi. Palu, bu öneri üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait bakımevine alındı. Harun Palu'ya hem fiziksel hem de psikolojik olarak destek verildiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:50 Kaynak: DHA
Asansörde İç Çamaşırlı Paylaşım Yapan Tuba Ünsal, Tepki Çekti
Palu Ailesine Bir Şok Daha! Cinsel İstismar Soruşturması Derinleşiyor
Arda Kural, Çocukluk Aşkı Yıldız Asyalı'ya Övgü Yağdırdı: Çocukluk Aşkımdı, Unutamayacağımız Şeyler Yaşadık
Aykut Kocaman: "Şikayet Edecek Bir Şey Yok"