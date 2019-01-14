Son Dakika Haberleri: Palu Ailesi Soruşturmasında Çocuklara Cinsel İstismar Araştırılıyor (2)

Palu Ailesi Soruşturmasında Çocuklara Cinsel İstismar Araştırılıyor (2)

1 saat önce

HARUN PALU BAKIMEVİNE ALINDIKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Palu ailesinin tüm bireylerinin tutuklanmasının ardından, ifade verdikten sonra serbest bırakılan ve yaşlılığı nedeniyle kendisine bakmakta zorlanan Harun Palu'nun durumu, Aile Çalışma ve...

Palu Ailesi Soruşturmasında Çocuklara Cinsel İstismar Araştırılıyor (2), System.String[]
HARUN PALU BAKIMEVİNE ALINDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Palu ailesinin tüm bireylerinin tutuklanmasının ardından, ifade verdikten sonra serbest bırakılan ve yaşlılığı nedeniyle kendisine bakmakta zorlanan Harun Palu'nun durumu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce incelendi. Yetkililer, Palu'ya bakımevinde kalmayı önerdi. Palu, bu öneri üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait bakımevine alındı. Harun Palu'ya hem fiziksel hem de psikolojik olarak destek verildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:50 Kaynak: DHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu, Güncel
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