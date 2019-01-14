Son Dakika Haberleri: Palu Ailesi Soruşturmasında Çocuklara Cinsel İstismar Araştırılıyor (3)

Palu Ailesi Soruşturmasında Çocuklara Cinsel İstismar Araştırılıyor (3)

29 dakika önce

KAZI ALANINDA YİNE KEMİK BULUNDUKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Palu ailesiyle ilgili soruşturma sürdürülürken, kayıp Meryem Tanhal'ın cesedinin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine iş makinesiyle geniş alanda başlatılan kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Palu Ailesi Soruşturmasında Çocuklara Cinsel İstismar Araştırılıyor (3), System.String[]
KAZI ALANINDA YİNE KEMİK BULUNDU

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Palu ailesiyle ilgili soruşturma sürdürülürken, kayıp Meryem Tanhal'ın cesedinin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine iş makinesiyle geniş alanda başlatılan kazı çalışmaları sürdürülüyor. Daha önce çalışmalar sırasında bulunan ve hayvana ait olduğu sanılan kemik, incelenmeye gönderilmişti. Bugünkü kazı çalışmalarında ise bir kemik daha bulundu. 20- 25 santimetre uzunluğundaki kemik, olay yeri inceleme ekiplerince incelendi. Bu kemiğin de hayvana ait olduğu düşünülürken, incelenmeye Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:14 Kaynak: DHA

Körfez, Meryem, Palu, Güncel
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