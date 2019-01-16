Son Dakika Haberleri: Palu Ailesi ve Müge Anlı (Güncellenmiş) Aslında Kim?

Palu Ailesi ve Müge Anlı (Güncellenmiş) Aslında Kim?

28 dakika önce

Palu ailesinin fertleri kayıplarını bulmak üzere Müge Anlı'ya başvurdu.

Palu ailesinin fertleri kayıplarını bulmak üzere Müge Anlı'ya başvurdu. Başvuranlar onları öldürmekle ve daha bir sürü şeyle suçlanıyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:15 Kaynak: Youtube

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