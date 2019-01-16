Palu Ailesi ve Müge Anlı (Güncellenmiş) Aslında Kim?
28 dakika önce
Palu ailesinin fertleri kayıplarını bulmak üzere Müge Anlı'ya başvurdu.
Palu
ailesinin fertleri kayıplarını bulmak üzere Müge Anlı
'ya başvurdu. Başvuranlar onları öldürmekle ve daha bir sürü şeyle suçlanıyorlar.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:15 Kaynak: Youtube
Cani Kardeş, Ablasının Boğazını Keserek Öldürdükten Sonra Evi Ateşe Verdi
Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada?
Müge Anlı, 42 Yıldır Birbirini Arayan Abla-Kardeşin, 2 Kardeşini Daha Buldu
Adalet Bakanı Gül'den Palu Ailesi Açıklaması: İhmal Araştırılıyor