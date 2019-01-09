Son Dakika Haberleri: Palu Ailesine Baskın

Palu Ailesine Baskın

36 dakika önce

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili savcılık ve polis harekete geçti.

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Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili savcılık ve polis harekete geçti. Ailenin Kocaeli'deki evine baskın düzenlenirken, enişte Tuncer Ustael ve eşi de İstanbul'da katıldıkları programda canlı yayında kelepçelenerek gözaltına alındı.

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili harekete geçti. Savcılığın talimatıyla polis ekipleri ailenin Kocaeli'deki evine baskın düzenlendi. İstanbul'da ise Müge Anlı'nın televizyon programına katılan Tuncer Ustael ve eşi gözaltına alındı. Canlı yayında stüdyoya gelen polisler, Ustael ve eşini kelepçeleyerek gözaltına aldı. "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Ustael ve eşinin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

İstanbul, Polis, Türkiye, Palu, 3. Sayfa
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