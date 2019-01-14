Son Dakika Haberleri: Palu Ailesinin Altı Üyesi Tutuklandı
BBC

Palu Ailesinin Altı Üyesi Tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Palu ailesinin 5 ferdi ile damatları Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, adliyeye sevk edildi.

Palu Ailesinin Altı Üyesi Tutuklandı, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Palu ailesinin 5 ferdi ile damatları Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, adliyeye sevk edildi. Baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer aile fertleri ise tutuklandı.

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kaybolmuştu.

Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine Tütünçiftlik sahilinde arama yapılmış, ancak bir sonuca ulaşılamamıştı.

Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustael'in bir televizyon programında, anne- kızın o dönem cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine polis kadavra köpekleri ile bölgede çalışma yaptı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 4 gün önce Palu ailesinin evine baskın düzenlenmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu hakkında gözaltı kararı verdi. Baba Harun Palu dışında tüm aile tutuklandı Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak'ta yaşayan Palu ailesinin evine giderek, aile üyelerini gözaltına aldı.

Aynı anda Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla ailenin katıldığı televizyon programının stüdyosuna da giden ekipler, Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'i de canlı yayın sırasında gözaltına aldı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer aile fertleri ise tutuklandı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:51 

Meryem, Körfez, Palu, Dünya
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