Son Dakika Haberleri: Palu Ailesinin Fertleri, Adliyeye Sevk Edildi

Palu Ailesinin Fertleri, Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike'nin (8) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Palu ailesinin 5 ferdi ile damatları Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, adliyeye sevk edildi.

Palu Ailesinin Fertleri, Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike'nin (8) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Palu ailesinin 5 ferdi ile damatları Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, adliyeye sevk edildi.

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kayboldu. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine Tütünçiftlik sahilinde arama yapıldı, ancak bir sonuca ulaşılamadı.

Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustael'in bir televizyon programında, anne- kızın o dönem cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine polis kadavra köpekleri 'Melon' ve 'Tina' ile bölgede çalışma yaptı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 4 gün önce Palu ailesinin evine baskın düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak'ta yaşayan Palu ailesinin evine gelerek aile üyelerini gözaltına aldı. Aynı anda Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla ailenin katıldığı televizyon programının stüdyosuna da giden ekipler, Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'i de canlı yayın sırasında gözaltına aldı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan aile, Körfez Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:30 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Deden Kurban Olsun Sana" Dediği 13 Yaşındaki Çocuk O Anları Anlattı Hurdacıda Kesilen Tanktan Yayılan Koku Mahalleliyi Sokağa Döktü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 15:15:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Palu Ailesinin Fertleri, Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]