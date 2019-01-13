Son Dakika Haberleri: Palu Ailesinin Fertleri, Adliyeye Sevk Edildi (2)

Palu Ailesinin Fertleri, Adliyeye Sevk Edildi (2)

1 saat önce

BABA DIŞINDA HEPSİ TUTUKLANDIKörfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael...

Palu Ailesinin Fertleri, Adliyeye Sevk Edildi (2), System.String[]
BABA DIŞINDA HEPSİ TUTUKLANDI

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael adliyeye sevk edildi. Baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer aile fertleri ise tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:57 Kaynak: DHA

Meryem, Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu, Güncel
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