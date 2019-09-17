Son Dakika Haberleri: 'Palu ailesinin' yargılanmasına devam edildi
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'Palu ailesinin' yargılanmasına devam edildi

6 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam ediliyor.

'Palu ailesinin' yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam ediliyor.


Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı.

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Meryem, Palu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:45 
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