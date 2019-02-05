Palu'da 4 Kilo Esrar Ele Geçti, 2 Kişi Tutuklandı

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta 4 kilo esrar ele geçirildi.

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta 4 kilo esrar ele geçirildi. Araçta gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ş. yönetimindeki plakası açıklanmayan bir aracı durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada 4 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücü M.Ş. ile araçta bulunan C.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Elazığ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Palu Ailesi Hakkında Kamu Davası Açmaya Yeterli Delil Olduğu Gerekçesiyle İddianame Hazırlandı

İstediği Kızı Vermedikleri İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıkıp İntihara Kalkıştı

Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar

Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı