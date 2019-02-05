Son Dakika Haberleri: Palu'da 4 Kilo Esrar Ele Geçti, 2 Kişi Tutuklandı

Palu'da 4 Kilo Esrar Ele Geçti, 2 Kişi Tutuklandı

21 dakika önce

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta 4 kilo esrar ele geçirildi.

Palu'da 4 Kilo Esrar Ele Geçti, 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta 4 kilo esrar ele geçirildi. Araçta gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ş. yönetimindeki plakası açıklanmayan bir aracı durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada 4 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücü M.Ş. ile araçta bulunan C.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:38 Kaynak: DHA

Polis, Elazığ, Palu, Güncel
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