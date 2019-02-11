Son Dakika Haberleri: Palu'da Adliye Personelinden Kan Bağışı

Palu'da Adliye Personelinden Kan Bağışı

2 gün önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde, adliye personeli kan bağışına destek verdi.

Palu'da Adliye Personelinden Kan Bağışı, System.String[]
Elazığ'ın Palu ilçesinde, adliye personeli kan bağışına destek verdi.

Palu Adliyesinde görevli savcı, hakim ve personeller "Kan acil değil, her daim ihtiyaçtır" kampanyası kapsamında,gezici kan merkezinde bağışta bulundu.

Kızılay'ın çağrısına duyarlı olduklarını göstermek ve örnek olmak amacıyla kan bağışında bulunulduğunu belirtilen İlçe Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında,"Türkiye'de her dört saniyede bir, bir ünite kana ihtiyaç duyulduğu, her bir ünite kan bağışının üç kişinin hayatını kurtarabileceğinin bilinci ve kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarma ümidiyle, Palu Adliyesinde görevli Cumhuriyet savcıları ve personelimiz ile kan bağışı kampanyasına destek verdik "denildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:44 Kaynak: İHA

Kızılay, Elazığ, Palu, Güncel
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