Son Dakika Haberleri: Palu'da Çıkan Yangında Sağlık Merkezi Kullanılamaz Hale Geldi

Palu'da Çıkan Yangında Sağlık Merkezi Kullanılamaz Hale Geldi

20 dakika önce

Palu'da çıkan yangında sağlık merkezi kullanılamaz hale geldiELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi'nde yangın çıktı.

Palu'da çıkan yangında sağlık merkezi kullanılamaz hale geldi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi'nde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, merkez kullanılamaz hale geldi.
Yangın, ilçe merkezine bağlı Kültür Mahallesi 34.Caddede bulunan Palu Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle klima tutuştu. Yangın nedeniyle merkez biranda duman altında kalırken, görevliler kendilerini dışarı attı. Durum itfaiye ekiplerine bildirilirken, kurum çalışanları ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ilçe belediyesinden gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp, soğutma çalışması yaptı.
Yaralananın olmadığı olayda, bir çok eşya ise kullanılamaz hale geldi.
Toplum ve Aile Sağlığı Merkezinin yaşanan olay nedeniyle 2-3 gün kapalı kalacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:05 Kaynak: İHA

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