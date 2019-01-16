Son Dakika Haberleri: Palu'da Dağdan Kopan Kaya Trene Çarptı

Palu'da Dağdan Kopan Kaya Trene Çarptı

1 saat önce

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde dağdan kopan kaya, Ankara- Tatvan seferini yapan Van Gölü Ekspresi'ne çarptı.

Palu'da Dağdan Kopan Kaya Trene Çarptı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde dağdan kopan kaya, Ankara- Tatvan seferini yapan  Van Gölü Ekspresi'ne çarptı. Trenin bir vagonunda hasar meydana geldi. 

Ankara-Tatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı Van Gölü Ekspresi, Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Burgudere köyü bölgesinden geçerken, dağdan kaya koptu. Hızla yuvarlanan kaya, trene çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, bir vagonda hasar oluştu. 

Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan demiryolu, kayanın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Tren, yolcularıyla birlikte yoluna devam etti. 

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:44 Kaynak: DHA

Tatvan, Ankara, Elazığ, Palu, Güncel
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