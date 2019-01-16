Palu'da Dağdan Kopan Kaya Trene Çarptı
1 saat önce
ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde dağdan kopan kaya, Ankara- Tatvan seferini yapan Van Gölü Ekspresi'ne çarptı.
ELAZIĞ'ın Palu
ilçesinde dağdan kopan kaya, Ankara- Tatvan
seferini yapan Van Gölü
Ekspresi'ne çarptı. Trenin bir vagonunda hasar meydana geldi.
Ankara-Tatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı Van Gölü Ekspresi, Elazığ
'ın Palu ilçesine bağlı Burgudere köyü bölgesinden geçerken, dağdan kaya koptu. Hızla yuvarlanan kaya, trene çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, bir vagonda hasar oluştu.
Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan demiryolu, kayanın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Tren, yolcularıyla birlikte yoluna devam etti.
- Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:44 Kaynak: DHA
Dağdan Kopan Kaya Parçaları Van Gölü Ekspresi'ne Çarptı
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