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Son Dakika Güncel Palu'da gerçeği aratmayan tatbikat

Palu'da gerçeği aratmayan tatbikat

7 saat önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde yapılan deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Palu'da gerçeği aratmayan tatbikat, System.String[]

Elazığ'ın Palu ilçesinde yapılan deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.


Palu Devlet Hastanesinde Afet Planı Uygulaması (HAP) kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği Palu'da 6.0 şiddetindeki deprem neticesinde kurumun bazı bölümlerinde çöküntü meydana gelirken, yangın da çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, depreme bağlı oluşan göçükten 2, yangına bağlı zehirlenmeden içeride kalan 1 yaralıyı kurtardı. Başarılı şekilde yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.


Tatbikat hakkında bilgi veren UMKE Elazığ Sorumlusu Yalçın Öngören, "Senaryo gereği Palu ilçesinde meydana gelen 6 şiddetinde ki deprem sonrası ilçe devlet hastanesinde çıkan yangına müdahale ettik, yaralılara ilk müdahalede bulunarak en yakın hastanelere sevk işlemini gerçekleştirdik. Bu şekilde hastane personelimizi eğiterek bir nebzede olsa olabilecek afetlere hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ, Deprem, Palu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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